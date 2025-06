Mercato OM : Simon Adingra, la recrue attendue en attaque ?

L’OM ne chôme pas en ce début de mercato et prépare un joli coup en attaque. Les dirigeants phocéens foncent sur Simon Adingra, avec une idée d’échange pour convaincre Brighton de céder son ailier gauche.

Mercato OM : Simon Adingra pour remplacer Luis Henrique

L’Olympique de Marseille accélère son mercato mercato. Après d’intenses négociations, le club phocéen serait parvenu à conclure un accord avec Facundo Medina et Angel Gomes. L’arrivée de ses deux potentielles recrues se précise à l’OM, qui ne compte pas s’arrêter là. Les responsables concentrent désormais leurs efforts sur l’arrivée d’un nouvel attaquant.

Il faut dire que le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan pour environ 25 millions d’euros a laissé un vide en attaque qu’il faudra vite combler. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens, et l’une d’entre elles prend de l’ampleur à l’OM : celle menant à Simon Adingra. Malgré une saison mitigée à Brighton avec 5 buts inscrits et 2 passes décisives en 33 matchs, l’international ivoirien conserve une belle cote sur le marché.

Ses accélérations fulgurantes et profil prometteur ont attiré l’attention de l’OM, selon les informations de La Tribune Olympienne. De plus, Marseille dispose d’un atout non négligeable dans ce dossier : l’entraîneur Roberto De Zerbi. Ce dernier connaît parfaitement les qualités et le potentiel du joueur de 23 ans. Sa présence est certainement un argument de poids pour le convaincre de signer à Marseille cet été. Et ce n’est pas terminé.

Azzedine Ounahi comme monnaie d’échange

Pour convaincre Brighton de céder Simon Adringra, dont le prix est estimé à environ 28 millions d’euros, les responsables pourraient utiliser Azzedine Ounahi comme monnaie d’échange. L’international marocain, qui sort d’un prêt intéressant au Panathinaïkos et dont le contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2027, intéresse le club anglais. Il aurait même déjà un accord verbal à Brighton pour un contrat de quatre ans.

L’Olympique de Marseille pourrait en profiter pour conclure un échange entre Adingra et Ounahi. Ce scénario serait bénéfique pour l’OM, qui ne compte plus vraiment sur l’ancien crack d’Angers en vue de la saison prochain. Les négociations entre les deux écuries devraient s’intensifier dans les jours à venir.