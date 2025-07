PSG vs Real : Pierre Ménès démonte Rothen en direct !

Le consultant français, Pierre Ménès recadre sèchement Jérome Rothen après ses critiques envers Kylian Mbappé face au PSG lors de la Coupe du monde des clubs.

PSG : Pierre Ménès tacle Jérome Rothen

Le PSG ne rigole pas cette saison. Les hommes de Luis Enrique broient tout sur leur chemin en France, en Europe et sur le plan mondial. Le technicien parisien a réussi à mettre en place une solide équipe après le départ de l’attaquant français, Kylian Mbappé. Les statistiques du PSG le montrent cette saison.

Les Parisiens ont déjà remporté quatre trophées cette saison et sont à un pas de toucher un cinquième. Lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs mercredi, le PSG a rapidement balayé le Real Madrid (4-0), ce qui montre la puissance de l’ogre parisien. À l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a essuyé des critiques acerbes pour son manque d’implication dans le jeu du Real Madrid.

Selon le journaliste, Jérome Rothen, le Bondynois n’a rien foutu sur le terrain et est l’un des responsables de la saison médiocre qu’a réalisée le Real Madrid. Le joueur n’aime pas presser et marche sur le terrain. « Et voilà la spéciale Kylian Mbappé aujourd’hui, je vais tout droit, je pousse le ballon et je perds le ballon…sa prestation ce soir restera pas dans les annales. Ce qui m’a choqué c’est le peu d’effort de Mbappé et Vinicius. Mbappé jouait le Ballon d’Or ? Certains disent qu’il joue le Ballon d’Or. Sérieusement… », a-t-il déclaré.

Les propos de Jérome Rothen sur Kylian Mbappé ont provoqué l’ire de Pierre Ménès. Ce dernier l’a recadré et a indiqué que le champion du monde 2018 n’est pas le seul qui peut offrir la victoire au Real Madrid. L’équipe merengue est complètement malade. « On avait l’impression qu’il n’y avait que Mbappé qui jouait au Real. C’est vrai qu’il a été nul, comme ses autres coéquipiers. Mais pourquoi lui plus qu’un autre ? », a-t-il réagi.