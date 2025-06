Mercato : Accord entre le PSG et l’OL pour Malick Fofana ?

Pris dans l’étau de la DNCG, l’OL est bien contraint de réaliser une belle vente avant de se présenter devant le gendarme financier du foot français. Malick Fofana pourrait ainsi filer au PSG pour apporter un peu d’air aux Gones.

Mercato : Le PSG prêt à profiter de la situation de l’OL pour recruter Malick Fofana ?

Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, apprécie particulièrement certains profils du dernier championnat de Ligue 1. Deux joueurs à vocation offensives : Maghnes Akliouche et Malick Fofana. Des joueurs offensifs capables de faire des différences, comme Luis Campos les aime. Mais le premier ne semble plus être vraiment une priorité pour le Champion de France, qui semble vouloir miser sur la pépite du FC Porto, Rodrigo Mora.

Lisez aussi : Mercato OL : Newcastle passe la seconde pour Malick Fofana

Pour le second, la situation financière de l’Olympique Lyonnais pourrait pousser les dirigeants parisiens à lancer une offensive pour recruter l’ailier de 20 ans. Relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, l’OL de John Textor a vu Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, venir à son secours en payant toutes ses échéances du transfert de Bradley Barcola.

Et alors que le club olympien doit rapidement trouver 70 millions d’euros, les Rouge et Bleu pourraient poser un second acte fort envers les Gones en misant une forte somme pour recruter Fofana. En tout cas, c’est le souhait d’Elton Mokolo.

« Le PSG ne peut pas faire l’économie de se renforcer en attaque. En plus, c’est un marché dans le secteur offensif, où il peut y avoir des opportunités très intéressantes pour coller avec ce que veut Luis Enrique. J’ai envie que le PSG continue à être agressif sur le marché des transferts. Moi, j’irais sur un ailier et j’ai des noms », a lancé le consultant de l’After Foot sur RMC.

« Il s’est passé des choses à l’OL et il y a un joueur jeune, déjà international, qui a l’expérience de la Ligue 1, moi je vais sur Malick Fofana si je suis le PSG. C’est un joueur qui commence à avoir de la bouteille, qui est jeune. Après, il y a un autre joueur plus courtisé qui joue dans un énorme club : Rodrygo. J’ai vraiment envie que Paris ne se repose pas sur ses acquis et qu’ils aillent investir sur un joueur offensif cet été », a ajouté Elton Mokolo.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2028, le jeune international belge est évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à voir si le Paris SG passera effectivement à l’action pour le recruter durant ce mercato estival.