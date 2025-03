Mercato ASSE : Des recrues confirment les mauvais choix de KSV

Au regard du classement actuel de l’ASSE en Ligue 1, il est évident que le club est vraiment passé à côté de son mercato estival. Les salaires révélés par L’Équipe confirment aussi une grosse erreur de casting de Kilmer Sports Ventures (KSV).

Mercato : Abdelhamid, Cornud et Miladinovic, les erreurs de casting !

L’ASSE a renforcé son équipe pour son retour en Ligue 1 en recrutant huit joueurs et un gardien de but lors du mercato estival 2024. Cependant, plusieurs de ces recrues se sont révélées être des échecs. Yunis Abdelhamid, dont le recrutement est considéré comme une erreur de casting, est d’ailleurs le joueur le mieux payé de l’équipe stéphanoise cette saison. Ce qui est assez surprenant.

Selon les informations du journal sportif, le défenseur central perçoit un salaire mensuel brut de 80 000 euros. Fort de son expérience en Ligue 1, il avait été désigné capitaine par Olivier Dall’Oglio. Toutefois, le Marocain n’a pas répondu aux attentes de l’entraîneur stéphanois. Ses performances décevantes et répétées ont même conduit les supporters de l’ASSE à le siffler.

Relégué sur le banc de touche depuis la mi-décembre 2024, Yunis Abdelhamid n’a fait qu’une seule apparition, le 1er février 2025, lors de la 20e journée du championnat. Eirik Horneland, le nouveau coach, l’a sollicité à la suite de l’expulsion de Dylan Batubinsika face au LOSC.

Le joueur de 37 ans n’est pas la seule déception de l’ASSE, actuel 17e et relégable en Ligue 2. Les dirigeants du club ont investi 3 millions d’euros pour recruter Igor Miladinovic (21 ans) du FK Cukaricki (Serbie), mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe stéphanoise. Il n’a fait que trois brèves apparitions en Ligue 1, pour un total de seulement 23 minutes de jeu.

L’indemnité de transfert du milieu offensif serbe est certes importante, mais contrairement à Yunis Abdelhamid, il ne figure pas dans le top 10 des plus gros salaires de l’ASSE.

Recruté cet été pour renforcer le poste d’arrière latéral gauche, Pierre Cornud peine à s’imposer. Titulaire à sept reprises cette saison en championnat, il n’a pas réussi à prendre l’avantage sur Léo Pétrot, pourtant repositionné à ce poste pour pallier les absences.

ASSE : Davitashvili, Ekwah et Stassin, les satisfactions

Pour revenir au top 10 des salaires, il convient de noter que Zuriko Davitashvili est l’une des satisfactions parmi les recrues de l’été dernier. Auteur de sept buts et cinq passes décisives, il justifie les six millions d’euros investis dans son recrutement, ainsi que son salaire estimé à 60 000 euros brut par mois. Tout comme Pierre Ekwah et Lucas Stassin, recrue la plus chère (10 millions d’euros) et meilleur buteur des Verts. Mais ces deriers ne figurent pas parmi les joueurs les mieux payés de l’ASSE.