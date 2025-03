PSG : Les ambitions XXL de Gabriel Moscardo avec le Paris SG !

Gabriel Moscardo, prêté au Stade de Reims cette saison, rêve de grandir sous les couleurs du PSG et d’atteindre de nouveaux sommets, tant en club qu’avec la Seleção brésilienne. Malgré des débuts en Europe marqués par des blessures et des défis d’adaptation, le jeune milieu défensif reste résolument optimiste pour l’avenir.

PSG : Gabriel Moscardo, une saison difficile mais une confiance inébranlable

Arrivé au Paris Saint-Germain après un transfert de 20 millions d’euros en provenance des Corinthians, Gabriel Moscardo n’a pas eu le début de carrière qu’il espérait en Europe. À peine arrivé à Paris, il se blesse au pied, ce qui nécessite une intervention chirurgicale et freine son intégration rapide. Cette blessure l’a contraint à un prêt au Stade de Reims, où il a eu l’opportunité de se familiariser avec le championnat français.

Malheureusement, la saison de Moscardo a été marquée par des pépins physiques, et il n’a joué que cinq matchs avec le club champenois. Malgré une première moitié de saison difficile, Gabriel Moscardo reste déterminé à faire sa place au PSG. Interrogé par la Radio Bandeirantes, il a exprimé toute sa confiance en l’avenir : « Je suis sûr que dans cette dernière ligne droite avec Reims je vais jouer davantage. Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção », a-t-il confié.

Le jeune Brésilien, qui rêve de s’imposer au Paris SG et de se faire une place au sein de la sélection brésilienne, est persuadé que son parcours en Europe ne fait que commencer. « Je vais chercher plus d’espace. Quand j’aurai l’opportunité d’être sur le terrain, je vais prouver. Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG. Mon poste préféré c’est numéro 5. Tout ce que j’ai montré avec les Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu veut, et en Seleção, j’espère », a-t-il déclaré.

Un parcours déjà impressionnant malgré les obstacles

À seulement 19 ans, Gabriel Moscardo a déjà un parcours impressionnant. Dès son plus jeune âge, il a joué un rôle clé avec les Corinthians et a marqué les esprits en Copa Libertadores. Il est ensuite devenu un pilier de la sélection brésilienne U20, couronnant sa saison par un titre de champion sud-américain. Mais son arrivée en France n’a pas été aussi simple. « Mes débuts en professionnel ont été très rapides », raconte Moscardo. « Mais à Reims, j’ai dû faire preuve de patience. Le coach me parlait beaucoup et m’a conseillé de respecter le processus », explique-t-il.

La patience, la clé du succès pour Moscardo

Malgré les difficultés rencontrées, Gabriel Moscardo aborde son aventure européenne avec un mental d’acier. « J’ai toujours été fort mentalement. C’est différent aux Corinthians où j’ai joué dix minutes et j’étais titulaire sans sortir du onze. Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde », affirme-t-il, convaincu que les défis qu’il traverse ne sont qu’une étape vers un avenir brillant.