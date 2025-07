RC Lens : Gros règlement de comptes après un départ

Quelques jours après son départ, M’Bala Nzola s’exprime pour la première fois sur son passage au RC Lens. L’attaquant angolais a évoqué son manque de temps de jeu à la suite de sa suspension, ainsi que son avenir, désormais à la Fiorentina.

M’Bala Nzola : « Je ne sais pas pourquoi je ne jouais plus au RC Lens »

Arrivé en grande pompe en tant que buteur insatiable pour propulser le RC Lens, M’Bala Nzola a plutôt connu une saison compliquée. Pour ses débuts, il s’est bien illustré avec des performances convaincantes, mais, par la force des choses, il a dégringolé dans la hiérarchie de Will Still avec un temps de jeu réduit : « Ma saison à Lens avait bien commencé, même si forcément, ce n’est pas comme ça que je souhaitais que mon aventure se termine. »

La mauvaise passe de M’Bala Nzola a commencé après son expulsion en février dernier lors du match face au FC Nantes. Ensuite, il a été écarté pour mauvais comportement à l’entraînement, notamment pour des retards et un manque d’implication. Pour le natif de Buco-Zau, ces raisons ne lui ont jamais été mentionnées durant tout son passage en Artois.

« Après ma suspension, plusieurs histoires, pas toujours avérées, sont sorties dans les médias. Je ne connais pas exactement les raisons pour lesquelles je ne jouais plus au RC Lens, car on m’a parlé de problèmes de comportement, mais sans trop m’apporter de précisions. »

Quid de son avenir ?

Malgré cette situation fâcheuse et décevante, M’Bala Nzola affirme : « Je n’en veux à personne. J’assume mes torts, mais j’aurais aimé comprendre pourquoi je ne jouais plus. » En juin dernier, son contrat de prêt a officiellement pris fin. Il a quitté le club avec un total de 24 matchs, 7 buts et une passe décisive. Désormais à la Fiorentina, l’ancien buteur du Spezia Calcio ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Interrogé à ce sujet par Foot Mercato durant l’entretien, il s’est montré ouvert à un retour en Ligue 1 : « S’il y a un club en Ligue 1 qui me veut et que le projet est intéressant, franchement, je ne dirais pas non. » Toutefois, M’Bala Nzola souhaite également tenter sa chance dans d’autres championnats européens : « Après, j’ai également en tête l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie. Pour le moment, la priorité reste l’Europe. »