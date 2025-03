RC Lens : Le vestiaire du RCL lâche M’Bala Nzola !

M’Bala Nzola n’est plus en odeur de sainteté au RC Lens. Sauf gros rebondissement, l’attaquant angolais fera son retour à la Fiorentina à la fin de la saison.

RC Lens : Ça chauffe entre M’Bala Nzola et le staff du RCL

M’Bala Nzola passe certainement ses derniers mois au RC Lens. Arrivé au RCL lors du dernier mercato estival en prêt de la Fiorentina avec une option d’achat de 10 millions d’euros, l’avenir de Nzola sous les couleurs sang et or semble de plus en plus incertain pour la saison prochaine.

Après avoir purgé une suspension de deux matchs suite à son expulsion contre le FC Nantes le 23 février dernier pour avoir lancé un ballon en direction de l’arbitre, son retour sur le terrain face au Stade Rennais n’a pas convaincu les dirigeants lensois. Le staff aurait reproché à l’ancien Troyen un manque d’implication et une attitude nonchalante.

En conférence de presse après la rencontre face au Havre AC en janvier dernier lors de la 17e journée, le technicien du RC Lens, Will Still, s’était déjà prononcé sur le comportement et les performances du joueur. « L’équipe, elle n’a pas besoin de ton ego. Si tu as une mauvaise énergie à mettre, tu la mets sur moi, je suis prêt à l’encaisser. Mais tu dois toujours mettre l’équipe et le groupe devant tout ça », avait déclaré le coach lensois.

Selon La Voix des Sports, les tensions entre M’Bala Nzola et le staff du RC Lens montent d’un cran. Cette situation a eu des conséquences directes pour Nzola, puisque sa prime d’éthique aurait été partiellement retenue. Avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros, il semble peu probable, dans ces conditions, que le RC Lens décide de lever l’option pour conserver le joueur la saison prochaine. Depuis son arrivée au Racing Club de Lens, M’Bala Nzola a fait 20 apparitions avec les Sang et Or et a inscrit 6 buts.