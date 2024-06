Mercato OL : Textor sort le grand jeu pour le successeur de Cherki

Par anticipation au départ de Rayan Cherki, l’OL aurait réactivé une ancienne piste du club.

Mercato : Rayan Cherki en instance de transfert

À l’OL, Rayan Cherki (20 ans) est sur le départ pendant ce mercato. À un an de la fin de son contrat, il ne rempilera pas à Lyon. Le club rhodanien et ses agents lui cherchent un point de chute, car il dispose d’un bon de sortie. La direction de l’Olympique Lyonnais attend l’offre la plus intéressante pour l’international Espoir français.

En plus du PSG en Ligue 1, plusieurs clubs étrangers, et non des moindres, sont intéressés par son profil : Le FC Barcelone en Espagne, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester United ou encore Newcastle en Premier League sont tous sur les rangs pour Rayan Cherki.

Le plan de Textor pour recruter Thiago Almada

En attendant le transfert de Rayan Cherki, l’OL lui cherche un successeur au sein de l’équipe de Pierre Sage. Et John Textor aurait jeté son dévolu sur Thiago Almada (23 ans). Ce dernier est une ancienne cible lyonnaise. Le milieu défensif argentin figure toujours parmi les joueurs convoités par l’OL, lors des précédents mercatos.

Thiago Almada

D’après les informations de Michael Rincon de Fichajes, John Textor souhaite le recruter pour le compte de Botafogo (au Brésil) dans un premier temps, avant de le faire débarquer à Lyon. Un montage qui faciliterait l’arrivée du champion du monde chez les Gones. Mohamed Toubache-Ter confirme la tendance. Selon lui, la signature du natif de Buenos Aires à Botafogo est bien enclenchée.

Thiago Almada visé aux Emirats Arabes Unis

Notons que plusieurs grands clubs européens sont intéressés par les services de Thiago Almada. Son profil plaît aussi à des écuries du championnat des Émirats Arabes Unis. Mais il est sous contrat avec l’Atlanta United, en Major League Soccer (MLS), jusqu’à fin décembre 2026.

La valeur marchande de l’international Argentin (4 sélections) est estimée à 27 M€. Mais la franchise américaine réclamerait entre 10 et 15 M€. Pour rappel, le joueur visé par l’OL a rejoint d’Atlanta United en février 2022, contre 14,55 M€, en provenance de Vélez Sarsfield (en Argentine).