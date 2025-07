Mercato : l’OM et le Stade Rennais négocient un gros deal

Le Stade Rennais FC, à la recherche d’un nouveau défenseur pour remplacer Adrien Truffert, est entré en négociation avec l’OM sur ce mercato estival pour un gros deal.

Le Stade Rennais s’active. Après le départ d’Adrien Truffert à Bournemouth pour 17 millions d’euros (bonus inclus), le SRFC cherche un remplaçant. Et Quentin Merlin semble en haut de la liste. L’OM, qui a un contrat avec le joueur jusqu’en 2028, ne le retiendra pas à tout prix. Si l’offre du Club de foot de Rennes convient à la direction marseillaise, le latéral gauche pourrait faire ses valises pour le Roazhon Park.

Le technicien du SRFC, Habib Beye le suit depuis quelques mois et aurait validé son profil. D’après L’Equipe, les dirigeants rennais ont récemment intensifié les échanges avec l’Olympique de Marseille. Mehdi Benatia, directeur de football marseillais, aurait été contacté pour avancer sur le dossier.

Pour le moment, l’OM et le Stade Rennais n’ont pas encore trouvé un accord. Formé à Nantes, Merlin a marqué un but et offert trois passes décisives la saison passée. Il n’entre pas pleinement dans les plans du technicien marseillais, Roberto De Zerbi.