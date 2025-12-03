Mercato Stade Rennais : Le SRFC tient sa nouvelle star à 15 M€

Le Stade Rennais se positionne sur une piste inattendue du mercato pour dynamiser son entrejeu. Ilan Kebbal, milieu créatif du Paris FC, pourrait devenir la nouvelle pépite bretonne pour 15 millions d’euros.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC mise sur un maître à jouer

Pour compenser les départs attendus de Ludovic Blas et Seko Fofana, le Stade Rennais a coché un nom surprenant : Ilan Kebbal. À 27 ans, l’international algérien du Paris FC a brillé en Ligue 2 et séduit désormais par sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes en Ligue 1. Habib Beye voit en lui un profil capable d’apporter créativité et équilibre à l’entrejeu rennais.

Le club breton ne cache pas son ambition : renforcer ses options offensives et préparer une seconde partie de saison ambitieuse. Avec quatre victoires et un nul sur les cinq derniers matchs, Rennes joue déjà des coudes pour une place européenne et veut consolider son effectif avec un joueur à fort impact immédiat.

Des négociations serrées avec le Paris FC

Le principal obstacle reste la position du Paris FC. Sous contrat jusqu’en 2028, Kebbal est indispensable à son club actuel et ne sera pas vendu à tout prix. Une offre de 15 millions d’euros pourrait cependant ouvrir la discussion, selon les informations de l’insider Jonathan35001. Le SRFC devra d’abord finaliser les départs de Blas et Fofana pour libérer la trésorerie nécessaire à un tel investissement.

Les discussions s’annoncent donc intenses. Entre timing, négociations financières et impératifs sportifs, le mercato hivernal breton s’annonce brûlant. Si le deal se conclut, Kebbal pourrait rapidement devenir l’atout offensif attendu pour les Rouge et Noir, tout en apportant une touche de folie créative qui manquait à l’équipe ces derniers mois.

Le Stade Rennais ne cache pas ses ambitions. Alors que le club breton vise la 5e place, chaque renfort compte pour maintenir le rythme et surprendre ses concurrents. L’arrivée potentielle de Kebbal serait un signal fort : le SRFC est prêt à investir pour viser haut.

