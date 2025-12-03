ASSE : De très bonnes nouvelles avant Dunkerque !

À l’approche d’un rendez-vous crucial face à l’USL Dunkerque, l’ASSE retrouve enfin un peu de lumière dans un automne jusqu’ici plombé par les blessures. Les Verts peuvent compter sur plusieurs retours importants, de quoi regonfler un groupe qui avait sérieusement tiré la langue.

ASSE : Des renforts offensifs qui changent tout

En conférence de presse avant la Coupe de France, Eirik Horneland affichait un air fermé, celui des jours où la liste des blessés ressemble à une dissertation trop longue. Mais cette fois, la chance semble tourner pour l’ASSE. L’entraîneur norvégien récupère un atout très attendu : Joshua Duffus. Absent depuis un mois en raison d’une blessure aux ischios, le jeune buteur postule pour une place dans le groupe stéphanois.

Une bouffée d’oxygène pour une équipe qui, ces dernières semaines, jouait sans véritable numéro 9 de métier. Son retour tombe à pic : l’AS Saint-Etienne reste en quête de réalisme offensif et la présence de Duffus pourrait offrir les fameuses solutions de dernière zone qui lui faisaient cruellement défaut. Certes, Lucas Stassin ne reviendra pas avant 2026, mais l’espoir renaît avec ce renfort bienvenu.

Autre atout : Zuriko Davitashvili. Malade contre Ecotay-Moingt, l’ailier géorgien est de nouveau opérationnel. Avec sa vitesse supersonique et sa percussion qui ferait vaciller un menhir, Davitashvili offre une alternative crédible sur l’aile gauche. Horneland récupère donc une deuxième arme offensive, et Dieu sait que ce secteur avait été amputé ces dernières semaines.

Mais un effectif encore loin d’être complet

Si le sourire revient, il reste encore quelques ombres au tableau. Chico Lamba, opéré il y a plusieurs semaines, poursuit sa réathlétisation. Sa présence manquait cruellement à une défense parfois trop friable. Bien qu’il se rapproche d’un retour, il faudra encore patienter avant de le revoir fouler une pelouse de Ligue 2.

De leur côté, Djylian N’Guessan et Lucas Stassin restent indisponibles pour le déplacement à Dunkerque. Deux absences frustrantes pour Horneland, obligé de composer avec un effectif encore bancal mais désormais mieux armé. Samedi à 20h, les Verts se présenteront enfin avec un groupe un peu plus respirable. À Dunkerque, l’ASSE jouera gros… mais au moins, elle ne jouera plus diminuée.

