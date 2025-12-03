PSG : Al-Khelaïfi lâche une annonce choc !

Nasser Al-Khelaïfi savoure enfin une reconnaissance longtemps espérée pour un PSG qui vit l’une des périodes les plus fastes de son histoire. Elu Golden Boy Best President, le dirigeant parisien s’est offert une déclaration retentissante qui en dit long sur l’ambition retrouvée du club.

PSG : Une année 2025 qui bascule dans la légende

Le PSG n’avait sans doute jamais connu un tel alignement de planètes. La victoire en Ligue des champions a fait voler en éclats les doutes qui entouraient encore Luis Enrique en début de saison. Les récompenses individuelles se sont ensuite enchaînées, jusqu’au Ballon d’Or décroché par Ousmane Dembélé, symbole d’un club enfin cohérent dans son projet.

Cette dynamique triomphale trouve son épicentre dans le bureau du président. Sacré Golden Boy Best President par Tuttosport, Nasser Al-Khelaïfi savoure son trophée. « La saison dernière a été la meilleure de l’histoire du club, non seulement en termes de résultats, mais aussi dans notre manière de faire », s’est-il félicité auprès de Mediaset. Une phrase qui sonne comme un tournant dans la perception interne et externe du dirigeant.

Al-Khelaïfi veut maintenir le Paris SG au sommet

Reconnu aujourd’hui, contesté hier, le Qatari semble avoir trouvé la formule pour rallier tout le monde derrière lui. Mais hors de question pour lui de s’endormir sur une saison historique. « Nous voulons poursuivre sur cette lancée, en continuant à travailler dur et à peaufiner les détails », a-t-il martelé, fidèle à sa ligne directrice.

Alors que Paris célèbre ses quatorze ans de règne en Ligue 1, Al-Khelaïfi fixe déjà le prochain sommet. L’annonce choc ? Le président n’entend plus seulement marquer l’histoire : il veut désormais l’écrire année après année. Une ambition qui promet encore quelques secousses au Parc des Princes.

