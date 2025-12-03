OM : Aubameyang, Aguerd… L’annonce de Benatia qui relance le suspense

Mehdi Benatia et l’OM retiennent encore leur souffle à l’approche d’une CAN placée sous haute tension. Entre incertitudes sportives et enjeux diplomatiques, le dirigeant phocéen a soufflé un vent de suspense sur les départs attendus de Nayef Aguerd et Mehdi Benatia.

OM : Une CAN qui menace l’équilibre marseillais

À Marseille, l’hiver s’annonce aussi glacé que les sommets alpins. Avec une Coupe d’Afrique des Nations qui débute le 21 décembre, Roberto De Zerbi risque de voir son effectif fondre comme neige au soleil. Pierre-Emerick Aubameyang, buteur providentiel, fait partie des cadres susceptibles de manquer plusieurs affiches capitales, dont le choc de Ligue des champions face à l’Union Saint-Gilloise. Un scénario qui, pour l’OM, ressemble plus à une mauvaise blague qu’à une simple parenthèse internationale.

Dans un club déjà privé de profondeur, chaque absence pèse lourd. Les joueurs qui quitteront le club pendant cette période sont nombreux et surtout très importants . Et quand on sait que Nayef Aguerd est lui aussi concerné, la perspective d’un Olympique de Marseille affaibli prend une dimension bien plus stratégique qu’émotionnelle. Pourtant, ces dernières heures, Sky Sport annonce que la FIFA autorise les clubs à garder les joueurs jusqu’au 15 décembre, 6 joueurs avant la CAN.

Benatia maintient le suspense

Invité sur RMC, Medhi Benatia a tenté de rassurer sans vraiment rassurer. Le directeur sportif marseillais a d’abord rappelé que l’OM n’était pas seul dans ce combat. « Tous les clubs travaillent dans le même sens pour essayer de garder au maximum tous les internationaux qui sont amenés à être appelés pour la CAN », a-t-il réagi. Comprendre : tout le monde panique, mais collectivement.

Plus encore, Benatia a entretenu l’espoir sans donner de garanties. « On attend encore une réponse officielle. J’ai envie de croire qu’il va y avoir du bon sens et qu’on pourra les garder. Mais il n’y a rien d’acté pour le moment », a confié Benatia. Une déclaration qui, à défaut de dissiper les inquiétudes, relance un suspense haletant autour du destin d’Aubameyang, d’Aguerd et des autres internationaux marseillais.

