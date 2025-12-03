OM : Mehdi Benatia confirme un énorme coup du mercato

Le mercato estival de l’OM a été marqué par des ambitions audacieuses, révélées ce mardi par Mehdi Benatia. Le directeur sportif lève le voile sur des pistes qui auraient pu changer le visage de l’équipe.

Mercato OM : Une ambition XXL, De Bruyne dans le viseur

Invité de l’After Foot sur RMC, Mehdi Benatia n’a pas hésité à révéler ses grandes ambitions pour le mercato de l’OM. « J’ai parlé avec Kevin De Bruyne mais il était déjà avancé avec le Napoli. Je voulais le rencontrer. Je me suis dit que ça pouvait matcher avec le coach », a-t-il révélé. L’ancien défenseur souligne ainsi sa volonté de renforcer le club avec des profils d’exception, capables de transformer le collectif marseillais.

Lire aussi : OM : Aubameyang, Aguerd… L’annonce de Benatia qui relance le suspense

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC tient sa nouvelle star à 15 M€

Entre calcul stratégique et flair du mercato, Benatia a exploré toutes les options pour conjuguer ambition et pragmatisme. Concernant Antoine Griezmann et Wesley Fofana, Benatia clarifie : « Griezmann ? Non je savais qu’il allait prolonger avec l’Atlético Madrid. J’ai tenté Wesley Fofana qui est Marseillais. Je me suis demandé si le contexte marseillais pouvait coller. J’ai tenté 2-3 joueurs libres. »

Ces confidences illustrent une méthode réfléchie, où chaque piste est évaluée selon le potentiel sportif et l’adaptabilité au vestiaire. L’Olympique de Marseille n’a pas seulement joué le mercato, il a voulu écrire une histoire ambitieuse, parfois surprenante, toujours calculée.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Benatia dégote un nouveau crack en Croatie

LOSC-OM : La LFP rend son verdict, Marseille jubile !

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG prêt à dégainer 40M€ d’urgence

Mercato : Marseille en rage, le dossier Wesley Fofana ressurgit