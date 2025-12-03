ASSE : Grande nouvelle pour Saint-Étienne !

L’ASSE peut enfin souffler et envisager tranquillement la suite de sa saison en Ligue 2, après la décision de la DNCG. Aucune mesure financière n’est prise à son encontre. Une nouvelle qui tombe à point nommé alors que les Verts visent la montée en Ligue 1.

ASSE : Saint-Etienne respire enfin

Ce mardi 2 décembre, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a officialisé sa décision : l’ASSE passe la DNCG sans aucune sanction. Après un été marqué par des investissements ambitieux et le maintien de ses joueurs clés comme Zuriko Davitashvili, le club stéphanois montre sa solidité financière et sportive. Les supporters peuvent exulter, surtout au regard des turbulences rencontrées par d’autres clubs historiques, tels que Bordeaux.

L’heure est donc au soulagement, mais aussi à l’optimisme. Saint-Étienne, deuxième au classement derrière Troyes, voit son projet de retour en Ligue 1 conforté. Kilmer Sports, partenaire et garant de cette stabilité, peut sourire : sa stratégie semble porter ses fruits. L’AS Saint-Etienne n’a pas seulement rassuré les autorités financières, elle a aussi captivé les fans par ses performances sur le terrain.

La cohésion du groupe, renforcée par des recrues judicieuses et le maintien des piliers du vestiaire, en fait aujourd’hui un candidat sérieux pour la montée. La sérénité retrouvée pourrait bien se traduire par des résultats sportifs à la hauteur des ambitions. Les Stéphanois ont désormais toutes les cartes en main pour rêver haut… et rire un peu aussi, car même dans le sérieux, l’humour stéphanois n’est jamais loin.

