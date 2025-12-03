Mercato PSG : Le Paris SG prêt à dégainer 40M€ d’urgence

Fragilisé par la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG scrute en urgence le mercato hivernal à la recherche d’un latéral droit capable de tenir la barre. Une piste inattendue venue d’Italie pourrait bien rebattre les cartes et agiter les prochains jours.

Mercato PSG : Hakimi blessé, le Paris SG sous pression

La décision estivale de ne pas doubler le poste de latéral droit revient aujourd’hui hanter le PSG. Sans Achraf Hakimi, Luis Enrique avance à découvert, contraint de bricoler un couloir qui repose entièrement sur le Marocain. Cette fragilité a logiquement poussé le club à activer ses réseaux en vue d’un recrutement express.

Si l’Espagne évoquait la piste Eric Garcia, celle-ci semble déjà s’évanouir. Le défenseur devrait en effet prolonger au FC Barcelone, forçant Paris à tourner son regard vers d’autres horizons. Et c’est l’Italie qui, soudain, remet un nom sur la table : Marco Palestra, véritable révélation de Serie A.

La piste Palestra, une surprise… à 40M€ ?

Prêté par l’Atalanta à Cagliari, Palestra s’est imposé comme l’un des jeunes latéraux les plus prometteurs du championnat. Une ascension fulgurante qui attire forcément les regards, y compris ceux du Paris SG, pourtant habitué à des dossiers bien plus médiatisés. Cette option inattendue pourrait bien devenir prioritaire tant les besoins sont urgents. Interrogé sur la valorisation du joueur, Davide Torchia, agent de Daniele Rugani, n’a pas mâché ses mots.

« 40M€ pour Palestra ? Avec tout le respect que je dois au garçon, je ne suis pas d’accord. Dès qu’un joueur fait quelque chose de bien, il augmente ses exigences », a-t-il confié à TMW. Avant de lâcher une phrase lourde de sens pour Paris : « Malheureusement, c’est comme ça que ça marche. Bien sûr, quand c’est le PSG qui vient aux nouvelles, tu demandes toujours plus d’argent ». Entre nécessité sportive et inflation du marché, le Paris Saint-Germain pourrait donc se résoudre à sortir le chéquier.

