Mercato OM : Azzedine Ounahi a fait son choix !

Le divorce se précise entre l’OM et le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi. Un club de Liga veut s’attacher ses services pendant ce mercato estival.

Mercato OM : Azzedine Ounahi file vers la Liga

Entre l’OM et Azzedine Ounahi, les chemins vont se séparer pendant ce mercato estival. Le club marseillais, prêt à alléger son effectif, a donné son feu vert pour son départ. Et un club espagnol s’active pour le recruter. L’international marocain, lié à Marseille jusqu’en 2027, se rapproche de la Liga.

Arrivé à Marseille après un Mondial 2022 étincelant, Ounahi n’a jamais trouvé sa pleine mesure à l’OM. Trop de blessures. Trop d’irrégularité. Son prêt au Panathinaïkos a séduit en Grèce. Meilleur joueur du club selon les supporters, il espérait revenir fort. Mais Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui. Et le club non plus. Le Lion de l’Atlas croule quand même sous les offres.

À 25 ans, le milieu marocain (40 sélections, 7 buts) attire Gérone. Selon Africa Foot, le club espagnol échange déjà avec son entourage. Le joueur, lui, ne cache pas son envie de découvrir la Liga. L’Olympique de Marseille veut conclure rapidement le deal. Le montant réclamé est 8 millions d’euros.