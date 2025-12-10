Mercato ASSE : Des pistes proposées à Saint-Etienne

La priorité absolue du mercato hivernal de l’ASSE est révélée, à trois semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts.

ASSE : Le milieu de terrain au bout du rouleau

Des joueurs de l’équipe de l’ASSE, notamment le plus sollicités par Eirik Horneland, commencent à tirer la langue. Cela a été constaté lors du match perdu à Dunkerque (1-0). En défense, Mickaël Nadé a accumulé les matchs et manque de fraîcheur physique. Au milieu de terrain, Florian Tardieu et Mahmoud Jaber ont montré des signes de fatigue face aux Dunkerquois.

Ces trois joueurs sont ceux qui ont disputé le plus de matchs dans cette première partie de saison. Nadé a joué les 16 matchs de Ligue 2 et les 2 matchs de coupe de France, et presque en intégralité. Florian Tardieu arrive en deuxième position avec 16 matchs, dont autant de titularisations. Jaber compte 15 apparitions en championnat pour 14 titularisations.

Débriefant la défaite de l’AS Saint-Etienne à Dunkerque, les chroniqueurs de Sainté Night Club confirment que l’accumulation des matchs a usé les milieux de terrain des Verts. « Tardieu a beaucoup moins d’impact. Il commence aussi à accuser le coup. Ils (les milieux) ont tous enchaîné les matchs, fait une accumulation de mauvais choix à Dunkerque. Ils se sont fait bouffer au milieu », a constaté Karl, dans des propos relayés par Peuple-Vert.

Mercato ASSE : « Il faut un numéro 6 expérimenté… un milieu de niveau Ligue 1 »

Pour rectifier le tir, l’ASSE doit se renforcer en priorité dans l’entrejeu en janvier, selon Adrien Ponsard. « Il faut un numéro 6 expérimenté. Si on veut vraiment monter en Ligue 1. On a besoin d’un milieu avec le niveau Ligue 1, capable de faire progresser les jeunes », a-t-il recommandé.

À la suite de l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, le précédent chroniqueur de l’émission pointe « les limites du recrutement de l’été dernier ». « Tu pars avec Tardieu, Moueffek, Jaber, et derrière, il y a trois jeunes : Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, Paul Eymard […]. Franchement, au milieu, c’était cataclysmique (à Dunkerque, ndlr) », note-t-il.

Partant de ce constat, Karl indique clairement : « Si on veut monter en Ligue 1, il faut un milieu souverain ». Il faut rappeler que la priorité de l’ASSE en ce moment se nomme Enzo Bardeli, le prolifique milieu de l’USL Dunkerque.

