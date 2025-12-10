Mercato ASSE : Pourquoi KSV doit s’activer pour Enzo Bardeli

L’ASSE devrait s’activer pour recruter Enzo Bardeli à l’USL Dunkerque cet hiver, sinon ce serait évidemment trop compliqué pendant le mercato d’été.

Mercato : Enzo Bardeli très convoité

Inscrit en tête de liste sur le calepin de la Direction de l’ASSE, Enzo Bardeli fait une saison remarquable avec l’USL Dunkerque. Il est auteur de 7 buts, dont celui de la victoire de son équipe contre les Verts (1-0), samedi dernier au stade Marcel-Tribut. Il est également auteur de 4 passes décisives en 15 matchs disputés en Ligue 2 cette saison.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Des pistes proposées à Saint-Etienne

À voir

L’OM galvanisé : Greenwood reçoit un hommage émouvant !

Grâce à ses performances de la saison dernière, ainsi que ses les statistiques actuelles, le milieu de terrain attire l’attention de plusieurs clubs, en Ligue 1 et à l’étranger, notamment en Turquie. L’AS Saint-Etienne a donc une forte concurrence sur la piste Enzo Bardeli. Evoluant en Ligue 2, le club ligérien part avec un léger handicap, même si le projet sportif de Kilmer Sports Ventures reste attractif.

L’ASSE doit passer à l’offensive cet hiver, sinon…

Le dossier du joueur formé à Lille est d’autant plus complexe qu’il approche de la fin de son contrat, prévue pour fin juin 2026. De ce fait, les dirigeants stéphanois seraient bien inspirés de s’activer pour le recruter dès janvier. Négocier son transfert avec le club nordiste cet hiver semble la meilleure option pour l’ASSE.

La valeur marchande d’Enzo Bardeli est certes estimée à 4 M€, mais elle pourrait être négocié à la baisse, étant donné qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat à Dunkerque. De plus, les Dunkerquois n’ont pas intérêt à laisser partir leur meilleur joueur librement à la fin de la saison, sans indemnité de transfert.

Bardeli pourrait échapper à Saint-Etienne à l’été

Pour Kilmer Sports Ventures, ce serait plus compliqué de convaincre le joueur courtisé s’il se retrouvait libre de tout engagement. Non seulement, il sera en face de plusieurs propositions, mais il pourrait pencher pour l’offre la plus intéressante financièrement, au détriment du projet sportif.

Or, l’AS Saint-Etienne n’a pas l’intention de casser sa tirelire pour offrir un salaire mirobolant à Enzo Bardeli, même si ce dernier demeure la priorité du club. Toutefois, la donne pourrait être totalement différente, si les verts retrouvent la Ligue 1.

Lire aussi sur l’ASSE :

Horneland dos au mur : l’ASSE exige un miracle

À voir

Mercato : le PSG et Man United négocient un deal incroyable !

ASSE : Irvin Cardona fait une révélation sur lui-même !

Mercato ASSE : Saint-Étienne boucle la signature d’un crack