Scandale USG-OM : Une erreur d’arbitrage dénoncée !

La victoire de l’OM sur l’USG (3-2) en Ligue des champions est entachée par un scandale grandissant. Les deux buts belges, annulés pour hors, sont perçus comme une injustice.

L’OM gagne, mais l’USG est frustré par les décisions arbitrales

L’Olympique de Marseille a battu l’Union Saint-Gilloise (3-2) mardi soir en Ligue des champions. Mais au-delà du résultat, les débats se porte sur les décisions arbitrales. Supporters et médias belges accusent la VAR d’avoir influencé l’issue du match.

Le cœur du scandale réside dans l’annulation consécutive de deux buts de l’USG. La première décision a frappé à la 76e minute, le but de Mac Allister ayant été refusé. La faute invoquée est un hors-jeu jugé « d’un centimètre » note le journal DHnet. Le journal belge ne cache pas son amertume.

La seconde intervention de la VAR a eu lieu à la 89e minute pour annuler le but de David. La raison de ce refus ? Un hors-jeu décelé au niveau de l’épaule. Par deux fois, l’Union Saint-Gilloise a vu donc ses espoirs d’égaliser stoppés net par une « technologie implacable et froide », déplore la source.

La VAR source de scandale

Ces jugements, qui se sont joués à quelques centimètres près, suscite un sentiment d’injustice en Belgique. Certains estiment que la victoire de l’OM a fortement été facilitée par les interventions et interprétations de la VAR. Les supporters belges se déchaînent déjà sur les réseaux sociaux, dénonçant une « faute professionnelle » des instances arbitrales.

L’Olympique de Marseille, de son côté, se montre plus mesurée. Les Olympiens expliquent que l’arbitre a tranché et que ces situations font partie du football. Reste que ces décisions continuent de faire couler encore beaucoup d’encre. L’USG pourrait même demander des explications officielles aux instances européennes. Cette affaire est visiblement loin d’être terminée.

