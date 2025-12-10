Mercato OL : Direction l’Italie pour Tanner Tessmann ?

L’OL est en danger pour l’un de ses cracks. Le milieu de terrain, Tanner Tessmann est sur la short-list d’un club de Serie A pour ce mercato hivernal.

Mercato OL : Tanner Tessmann tenté par un retour en Serie A ?

Tanner Tessmann pourrait quitter l’OL cet hiver. Arrivé en août 2024 depuis Venezia, le milieu américain est lié à Lyon jusqu’en 2029. Blessé à une cuisse, il poursuit sa convalescence, mais son nom circule déjà. Selon La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina s’intéresse à lui. Le club toscan aurait multiplié les renseignements sur le joueur.

La Fiorentina avait déjà ciblé le joueur lors du dernier mercato hivernal. Mais les discussions n’avaient pas évolué avant la fermeture du marché des transferts. Les Italiens n’ont pas totalement abandonné cette piste et veulent revenir à la charge cet hiver. La Viola vise ce coup pour renforcer son entrejeu.

Le natif de Birmingham est valorisé autour de dix millions d’euros sur Transfermarkt. Une somme que les Italiens pourraient rapidement débourser pour s’offrir Tanner Tessmann. Cette saison, l’international américain a disputé 19 matches avec les Gones et a claqué deux pions. Les dirigeants de l’OL pourraient laisser filer leur joueur cet hiver. Le club a besoin de liquidités, et la vente du jeune crack pourrait rapporter quelques millions.

