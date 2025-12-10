Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi attire du beau monde à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Trois prétendants se bousculent pour le recruter.

Mercato OM : Leonardo Balerdi vers la Liga ?

Leonardo Balerdi attire encore du monde. Un cador de Liga se positionne pour le déloger de Marseille. Le défenseur de l’OM, dont le contrat court jusqu’en 2028, pourrait plier ses bagages lors du prochain mercato hivernal. Selon Fichajes, l’Atlético Madrid suivrait de près le joueur. Le club aurait même envoyé ses recruteurs à plusieurs reprises pour l’observer.

Balerdi, 26 ans, international argentin à 11 sélections, livre de solides performances à l’Olympique de Marseille. Et sa cote grimpe : les pensionnaires du stade Vélodrome le valoriseraient autour de 40 millions d’euros. Ils seraient prêts à céder le joueur en cas d’offre XXL.

Cette saison, l’Argentin a déjà délivré une passe décisive en 14 matchs. C’est peu, mais suffisant pour maintenir l’intérêt de plusieurs clubs. L’Atlético Madrid n’est pas seul sur ce dossier. La Juventus et un club saoudien seraient aussi dans la course. L’Arabie Saoudite aurait même décidé d’entamer vite des discussions avec l’entourage du joueur pour battre la concurrence. Les Saoudiens sont prêts à payer cher pour réussir ce coup.

