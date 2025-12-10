Mercato : le PSG et Man United négocient un deal incroyable !

Manchester United suit plusieurs joueurs du PSG depuis longtemps. Et désormais, le club anglais place Bradley Barcola tout en haut de sa liste. Pour y parvenir, il aurait même un plan précis.

Mercato PSG : Man United veut piocher à Paris

Le PSG, devenu très visible depuis sa victoire en Ligue des champions, attire. Quand un club gagne, les regards s’y accrochent. Certaines formations cherchent à déloger certains joueurs talentueux. C’est exactement ce que Paris vit depuis l’arrivée de Luis Enrique. Manchester United flaire certains coups au Paris SG.

Le club anglais s’est intéressé pendant des mois à Nuno Mendes, sans succès. Il change légèrement de cible et pousse maintenant pour Bradley Barcola. Selon Fichajes, l’attaquant parisien deviendrait même la priorité offensive. Les Red Devils aiment son profil. Ils pourraient donc agir cet hiver ou à la fin de la saison. Mais pour convaincre, il faudra payer cher, car Paris n’est pas vendeur.

Le tacticien parisien, Luis Enrique maintient sa confiance en Barcola. Il l’a encore titularisé samedi contre le Stade Rennais. Manchester United, conscient de la difficulté, réfléchirait à une offre hybride : Marcus Rashford ajouté à une somme importante. Paris, qui surveille Rashford depuis longtemps, a toujours eu un faible pour le joueur anglais, qui évolue au FC Barcelone. Pour l’instant, on ignore si les dirigeants parisiens vont craquer face à cette offre.

