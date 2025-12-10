L’OM galvanisé : Greenwood reçoit un hommage émouvant !

Mason Greenwood a brillé ce mardi soir en Ligue des champions. L’attaquant anglais a signé un doublé lors de la victoire de l’OM sur l’USG (3-2). Ses coéquipiers lui ont rendu un vibrant hommage.

OM : Mason Greenwood brille en C1, le vestiaire le célèbre !

L’Olympique de Marseille sourit en Ligue des champions. Les Olympiens ont ce mardi soir l’Union Saint-Gilloise (3-2). Ce succès a été marqué par une performance impressionnante de Mason Greenwood. L’attaquant anglais était jusque-là discret en campagne européenne. Il a finalement sorti le grand jeu.

Mason Greenwood a livré son match référence en C1 en signant un doublé contre l’USG. Son deuxième but, après une talonnade magnifiquement exécuté, rappelle le geste iconique de Didier Drogba. L’ancien Mancunien a logiquement été désigné homme du match. Et sa performance a déclenché une vague d’hommages au sein du vestiaire de l’OM.

Geoffrey Kondogbia a affirmé sans détour que l’Anglais était le « joueur phare » de l’équipe, capable de « débloquer les situations ». Le milieu de terrain a aussi rappelé que « le foot te donne toujours ce que tu mérites », faisant référence au travail acharné du joueur de 24 ans.

Il est comparé aux meilleurs joueurs du monde

Même son de cloche chez le gardien Geronimo Rulli. Le portier argentin a placé Mason Greenwood au sommet de la hiérarchie des attaquants de l’OM. « C’est le meilleur joueur de l’équipe. On sait ce qu’il est capable de faire », a-t-il déclaré en zone mixte.

Pierre-Emile Hojbjerg y est allé aussi de son commentaire. Le Danois a insisté sur l’impact mental et sportif de Greenwood, tout en l’encourageant à s’améliorer encore. « Il nous fait du bien, même s’il peut s’améliorer (…) parce que je le compare aux meilleurs du monde ».

Cette victoire en Belgique permet à l’OM de conserver ses chances de qualification. Elle a aussi mis en exergue l’unité du vestiaire. Même si Mason Greenwood demeure l’arme fatale des Olympiens sur la scène européenne.

