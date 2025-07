Mercato FC Nantes : Une destination se précise pour Kadewere

Seulement un an après son arrivée au FC Nantes, Tino Kadewere va déjà changer d’air cet été. L’avant-centre zimbabwéen de 29 ans est en effet proche de rejoindre l’Aris Salonique, en Grèce.

Mercato : Tino Kadewere en passe de quitter le FC Nantes

Arrivé en juillet 2024 en tant qu’élément important pour la ligne d’attaque du FC Nantes, Tino Kadewere a, par contre, connu une première saison cauchemardesque. En raison de ses blessures (à la cuisse et au mollet), il a très peu joué, participant à 13 matchs pour un total de 603 minutes de jeu. Dans la foulée, il a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Malheureusement, ses statistiques ne suffisent pas à lui assurer un avenir prometteur chez les Nantais.

Par conséquent, un départ cet été s’avère important pour Tino Kadewere. Selon les informations du média Ouest-France, l’international zimbabwéen est en passe de rejoindre l’Aris Salonique. Après plusieurs négociations, un accord de transfert aurait été trouvé, pour une durée de contrat qui n’a pas fuité. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Tino Kadewere va s’engager gratuitement avec le club grec.

En revanche, le FC Nantes devrait percevoir un pourcentage sur la prochaine revente de son joueur. Ainsi, dans les prochains jours, les Canaris et l’Aris Salonique pourraient finaliser ce transfert, qui offrirait une belle opportunité à Tino Kadewere de se relancer.