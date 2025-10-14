Coup dur confirmé à l’ASSE : Horneland privé d’un défenseur

Eirik Horneland doit gérer un nouveau coup dur à l’ASSE. Le défenseur Chico Lamba a subi une intervention chirurgicale durant cette trêve. Il sera indisponible pendant plusieurs semaines.

Choc à l’ASSE, absence prolongée pour Chico Lamba

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne est contraint de revoir ses plans défensifs. Et pour cause, le défenseur central Chico Lamba va manquer plusieurs semaines de compétition. Le joueur de 22 ans a en effet été opéré des adducteurs pendant cette trêve internationale, indique le site Evect. Cette nouvelle signifie une absence prolongée à l’ASSE.

C’est un coup dur pour Eirik Horneland. Sachant que Chico Lamba s’est imposé comme un pilier de l’arrière-garde stéphanoise. Il a été titularisé lors des 9 derniers matchs de l’ASSE. Cela monte son importance dans ce secteur de jeu. Malgré ses solides prestations, le Portugais gérait une gêne au pubis depuis plusieurs semaines. Sa situation s’est aggravée sans doute par un calendrier chargé.

L’opération semblait donc inévitable. Cette intervention chirurgicale nécessite une absence de plusieurs semaines. L’indisponibilité de Chico Lamba contraint Eirik Horneland à recomposer sa défense. L’entraîneur de l’ASSE devra vite trouver une solution de rechange.

Eirik Horneland doit trouver une solution d’urgence à l’AS Saint-Etienne

Pour le match de ce samedi contre Le Mans, l’AS Saint-Etienne se présentera avec une défense décimée. En plus de l’absence de Chico Lamba, Maxime Bernauer est suspendu pour deux matchs. Eirik Horneland devra innover pour ce duel à domicile, avant le déplacement à Annecy.

Le technicien norvégien pourrait repositionner le latéral droit João Ferreira aux côtés de Mickaël Nadé. Cette configuration a déjà été testée en cours de match. D’autres options existent. Dylan Batubinsika pourrait réintégrer le groupe. Eirik Horneland peut aussi donner sa chance au jeune espoir Axel Dodote. L’entraîneur de l’ASSE devra en tout cas faire des choix audacieux.