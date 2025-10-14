Mercato : l’AS Monaco veut perdre un guerrier !

La nouvelle pépite de l’AS Monaco, Ansu Fati a la cote en Angleterre. Trois géants de Premier League flairent le coup pour le mercato estival de 2026.

Mercato AS Monaco : Trois clubs anglais foncent sur Ansu Fati

L’AS Monaco pourrait perdre l’une de ses recrues estivales. Depuis son arrivée à Monaco, Ansu Fati renaît. Métamorphosé, le jeune ailier formé au Barça s’épanouit enfin. En cinq matchs, il a déjà planté six buts. Oui, six. Le Rocher lui réussit. Parti cet été du FC Barcelone, où les blessures l’avaient freiné, le joueur de 22 ans a retrouvé confiance et affole la Ligue 1. Sur la pelouse, il rayonne, dribble, ose. Et forcément, l’Angleterre se réveille.

D’après Fichajes, trois clubs de Premier League surveillent de près ses performances : Newcastle, Crystal Palace et Everton. Tous veulent l’arracher aux Monégasques. L’international espagnol a déjà passé quelques mois en Angleterre et connaît l’exigence et la pression de la Premier League. Son adaptation pourrait être rapide.

Mais Ansu Fati voudra-t-il retenter l’aventure anglaise ? Son passage à Brighton, il y a deux ans, s’était soldé par un échec. Aujourd’hui, il semble avoir trouvé à Monaco l’équilibre qu’il cherchait. Quitter ce havre pour une nouvelle expérience risquée ? Rien n’est moins sûr. Les dirigeants du club de la Principauté, eux, s’activent pour lever l’option d’achat du joueur.