RC Strasbourg : Terribles coups durs avant le PSG !

Les voyants sont au rouge pour le RC Strasbourg avant le choc face au PSG. Deux cadres du RCS vont manquer cette affiche à cause des pépins physiques.

RC Strasbourg ; Double coup dur avant le PSG

Coups durs pour le RC Strasbourg. À quatre jours du choc contre le PSG pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le club alsacien perd son capitaine. Emmanuel Emegha, blessé aux ischio-jambiers, sera absent plusieurs semaines, selon Ouest-France. L’attaquant, élément essentiel du jeu de Rosenior, ne pourra pas apporter sa vivacité à l’attaque des Bleus.

Et ce n’est pas tout. Mamadou Sarr rejoint aussi l’infirmerie, touché à la cuisse. Deux absences lourdes, au pire moment. Le technicien strasbourgeois devra bricoler pour défier un PSG revanchard. Paris, frustré par son nul à Lille (1-1), récupérera plusieurs titulaires après la trêve. Les hommes de Luis Enrique ont la gnaque et broient tout sur leur passage.

Le RC Strasbourg va certainement vivre l’enfer au Parc des Princes. Cette saison, Emmanuel Emegha a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en quatre matches de Ligue 1. Mamadou Sarr, lui, est très solide en défense. Il ne sera donc pas facile pour Liam Rosenior de trouver des joueurs qui vont pallier efficacement ses deux absences.