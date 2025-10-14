L’OM menacé, la bataille s’intensifie pour Gessime Yassine !

L’heure n’est pas au repos à l’OM. La direction marseillaise a déjà des vues sur le jeune prodige de Dunkerque Gessime Yassine. Mais la concurrence s’intensifie autour de ce dossier.

Mercato : L’OM bousculé pour Gessime Yassine

L’Olympique de Marseille a un important défi à rélever ce samedi. Les Olympiens comptent enchainer une cinquième victoire consécutive face au Havre. En attendant, la direction de l’OM planche déjà sur son prochain mercato. Et l’une des pistes mènerait à Gessime Yassine. Le jeune attaquant de l’USL Dunkerque impressionne en Ligue 2.

Il compte trois buts et six passes décisives en onze rencontres. De quoi attirer l’attention de plusieurs clubs de l’élite française. Le jeune Marocain est aussi en train de briller avec sa sélection lors de la Coupe du Monde U20. Ses prestations lors ce tournoi ont augmenté sa cote sur le marché des transferts.

Le RC Strasbourg se positionne aussi

L’OM n’est plus seul sur ce dossier. L’Équipe le confirme, le RC Strasbourg se positionne aussi pour attirer Gessime Yassine dans ses filets. Des émissaires du club alsacien supervisent le joueur de 22 ans lors de ses apparitions au Mondial U20. Cette intrusion du RCSA vient compliquer les plans de l’Olympique de Marseille.

Gessime Yassine est lié à Dunkerque jusqu’en 2027. Son prix de vente est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Cela risque de grimper en raison de cette forte concurrence. La direction de l’OM devra vite passer à la vitesse supérieure s’il souhaite s’attacher les services de cette pépite marocaine pour le prochain mercato. La bataille pour le jeune talent sera acharnée entre clubs de Ligue 1.