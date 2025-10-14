FLASH Mercato : Julian Alvarez donne sa préférence au PSG

Après une première tentative manquée, le PSG revient en force sur le dossier Julian Alvarez. L’attaquant argentin donnerait sa priorité aux Parisiens.

Mercato PSG : Julian Alvarez mécontent à l’Atlético Madrid

Le Paris Saint-Germain est capable de frapper un gros coup en attaque en ciblant Julian Alvarez. Le buteur argentin réalise un bon début de saison à l’Atlético Madrid. Il est déjà à 7 réalisations en 9 matchs. Ces performances confirment son statut d’avant-centre de classe mondiale. Son passage à Madrid risque cependant d’être de courte durée.

Le problème principal réside dans le volonté du joueur. Julian Alvarez ne serait pas pleinement satisfait de son expérience chez les Colchoneros. Don Balon le confirme, le champion du monde en titre serait lassé de la méthode de Diego Simeone et de son style de jeu. Au point où il envisagerait de quitter l’Atlético Madrid où son contrat expire en juin 2030.

Ses envies de départ tenaces ont rapidement alerté deux poids lourds européens : le Bayern Munich et le PSG. Le club de la capitale avait déjà tenté de recruter Julian Alvarez lorsqu’il évoluait à Manchester City avant qu’il ne choisisse l’Atlético. Les Parisiens semblent avoir une nouvelle carte à jouer dans ce dossier XXL.

Une préférence pour le projet parisien

La source indique que le compatriote de Lionel Messi accorde sa préférence aux Champions d’Europe. Il serait très emballé pour le projet parisien. Sachant que l’entraîneur Luis Enrique est un grand admirateur du joueur et aimerait l’avoir sous ses ordres. Les négociations entre les deux parties devraient reprendre dans les mois à venir.

Julian Alvarez voit Paris comme une option très séduisante pour la suite de sa carrière. Le Bayern Munich n’a pas encore dit son dernier pour sa signature. Mais l’attaquant argentin n’envisagerait de rejoindre la Bavière uniquement en cas de départ du serial buteur Harry Kane. Le PSG apparaît ainsi en position favorable pour l’attirer dans ses filets.