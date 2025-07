Mercato OM : 35M€, Pablo Longoria boucle un transfert record

L’Olympique de Marseille est sur le point de réaliser un gros coup en signant Igor Paixão. Après des négociations, les Phocéens ont finalement trouvé un accord de transfert avec le Feyenoord Rotterdam pour l’ailier gauche brésilien de 25 ans.

Mercato : Igor Paixão bientôt à l’OM

Ces derniers jours, l’OM a intensifié ses démarches sur le marché avec l’ambition de renforcer en priorité sa ligne d’attaque. Pierre-Emerick Aubameyang est d’abord annoncé pour rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi très prochainement, après avoir refusé de prolonger son contrat en Arabie saoudite. Outre le retour de l’attaquant gabonais, l’OM est également sur la piste d’un autre joueur percutant et imposant : Igor Paixão.

Depuis plusieurs semaines, le duo Pablo Longoria – Mehdi Benatia a jeté son dévolu sur l’international brésilien U23, avec un intérêt concret et particulier. En amont, un accord avait été trouvé avec le joueur, et il ne restait plus qu’à convaincre le Feyenoord Rotterdam pour finaliser l’opération. Selon les informations de Foot Mercato, les deux dirigeants marseillais ont su jouer leurs meilleures cartes pour y parvenir.

Détails du contrat

En effet, ils ont proposé une offre de 35 millions d’euros, bonus inclus, au club néerlandais, qui l’a acceptée sans tergiverser. Un accord total est donc désormais en vigueur entre les deux clubs, poussant Igor Paixão vers l’OM. Sauf retournement de situation, l’ancien joueur de Coritiba FC débarquera à Marseille la semaine prochaine. Il signera un contrat de cinq ans, courant jusqu’en juin 2030. D’après la même source, Igor Paixão est sur le point d’établir un record avec les Phocéens : il deviendra le plus gros achat de l’histoire du club, devant Vitinha (32 millions d’euros) et Dimitri Payet (29,30 millions d’euros).