Le PSG reçoit une grande nouvelle pour la Champions League !

Cette affaire avait fortement agacé Luis Enrique après la victoire du PSG face à Tottenham le 26 novembre dernier. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain peut souffler un peu. Explications.

L’UEFA réduit la suspension de Lucas Hernandez

Remplaçant au coup d’envoi du match de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre Tottenham, Lucas Hernandez avait remplacé Nuno Mendes, qui s’était blessé, à la mi-temps. Auteur d’une bonne prestation, le latéral gauche de 29 ans avait vrillé en toute fin de rencontre en assénant un coup de coude à Xavi Simons alors qu’il n’y avait pas de danger et que le Paris SG dominait largement la partie (5-3).

Lisez aussi : PSG Mercato : Luis Campos change ses plans pour cet hiver !

À voir

PSG Mercato : Luis Campos change ses plans pour cet hiver !

Pour ce coup de sang inutile, l’international français avait écopé d’une suspension de trois matchs. Le club de la capitale a fait appel ensuite et a obtenu une réduction d’une rencontre pour son numéro 21, selon les informations du journal Le Parisien.

« Finalement, l’UEFA a revu la suspension du champion du monde 2018 à la baisse. L’appel du Paris Saint-Germain a porté ses fruits. La commission de contrôle, d’éthiques et de discipline de l’instance européenne a allégé la sanction à deux rencontres. Hernandez en a déjà purgé un – face aux Basques – et il ne manquera plus que la partie face aux Lisboètes, alors que Paris est bien embarqué dans cette phase de ligue de C1 », explique le quotidien régional.

Après avoir purgé son premier match de suspension contre l’Athletic Bilbao (0-0), Hernandez manquera également le déplacement au Sporting le 20 janvier prochain. Mais l’ancien défenseur polyvalent fera son retour pour le dernier match de la phase de ligue contre Newcastle United, au Parc des Princes, le 27 janvier prochain. Pour Luis Enrique, cette décision offre une option défensive supplémentaire et un choix stratégique de plus à l’approche d’une rencontre décisive.

À voir

Mercato OL : Endrick, un détail salarial pose problème !

Lisez aussi : INFO Mercato : C’est confirmé, un crack veut quitter le PSG

Pour rappel, cet épisode avait fortement agacé Luis Enrique. L’entraîneur du PSG n’avait pas hésité à rappeler publiquement les exigences du très haut niveau, soulignant qu’il « faut savoir se contrôler » dans des rencontres, où chaque détail peut peser lourd en Ligue des Champions. Pour Lucas Hernandez, cette sanction représentait un vrai coup d’arrêt, tant sur le plan personnel que dans la rotation défensive du Paris Saint-Germain.

Lire aussi sur le PSG

PSG : Lucas Hernandez fixé sur sa sanction après Tottenham !

PSG – Tottenham : Luis Enrique dézingue Lucas Hernandez !

À voir

Alerte OM : Chelsea débarque pour une pépite marseillaise

PSG Mercato : Lucas Hernandez fait une sacrée révélation !