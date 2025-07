Mercato OM : L’incroyable geste d’Aubameyang pour son retour

Un an seulement après son départ pour l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang prépare son retour à l’OM. Laissé libre par Al-Qadsiah, l’attaquant de 35 ans a consenti un énorme sacrifice pour faciliter sa signature à Marseille.

Pierre-Emerick Aubameyang renonce à une fortune pour revenir à l’OM

En concurrence avec le richissime club saoudien d’Al-Ettifaq, l’Olympique de Marseille a réussi à arracher un accord à Pierre-Emerick Aubameyang pour un retour durant ce mercato estival. Auteur de 30 buts sous le maillot olympien lors de la saison 2023-2024 avant de s’exiler en Arabie Saoudite, l’international gabonais va s’engager pour deux ans, soit jusqu’en juin 2027, en faveur de l’OM.

Le compte Twitter La Tribune OM, souvent bien informé sur les coulisses du club marseillais, a dévoilé les détails de cette opération. À en croire le média spécialisé, Aubameyang a consenti un énorme sacrifice financier pour rendre possible son retour sur la Canebière.

« À peu près 350k mensuels (brut) compliqués d’avoir le salaire exact à l’instant T. Mais ça devrait le situer un peu en dessous d’un Greenwood. Lors de son premier passage il était à un peu plus de 600k mensuel (brut) », a révélé le compte insider ce samedi.

Une belle preuve d’amour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’endroit de l’OM. Rémunéré à plus de 1 million d’euros par mois, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne a refusé un pont d’or d’Al-Ettifaq et accepté de diviser son salaire d’Al-Qadsiah par trois pour revenir à Marseille. Vendredi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé le retour d’Aubameyang.

« Pierre Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille, here we go ! » Un accord a été trouvé verbalement entre le joueur et son ancien président Pablo Longoria pour un contrat couvrant les deux prochaines saisons.