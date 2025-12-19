Mercato OL : Endrick, un détail salarial pose problème !

L’OL et le Real Madrid sont en train de boucler les derniers détails du prêt d’Endrick à Lyon. La prise en charge du salaire de l’attaquant est pour l’instant le point d’achoppement.

OL Mercato : Négociations sur la prise en charge du salaire d’Endrick

Sur le principe, l’OL le Real Madrid et Endrick sont tombés d’accord sur le prêt de la pépite brésilienne, pour la deuxième moitié de la saison, mais sans option d’achat. Il est attendu à Lyon en janvier pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, en quête d’un avant-centre décisif.

Selon les dernières informations de Foot Mercato, le club madrilène et son homologue lyonnais ont engagé les négociations directes, pour finaliser les derniers détails de leur accord. D’après la source, « elles portent essentiellement sur l’aspect financier, notamment la prise en charge partielle du salaire du joueur ».

OL : Endrick, son salaire incompatible avec la mesure de la DNCG ?

Le salaire mensuel de l’attaquant de 19 ans est estimé à plus de 400 000 euros. Si l’Olympique Lyonnais devait prendre la moitié en charge, ce serait 200 000 euros mensuel supplémentaires sur la masse salariale du club, soit 1,2 million d’euros sur les six de prêt. Or, le club rhodanien est toujours sous la surveillance de la Direction Nationale du Contrôle de gestion (DNCG).

Le jeudi 11 décembre dernier, le gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé d’un « encadrement de la masse salariale », à l’issue de l’audience de réexamen de la situation de l’OL, au titre à la mi-saison 2025-2026. Compte tenu de cette restriction, la DNCG aura son mot à dire pour autoriser le prêt d’Endrick à Lyon.

