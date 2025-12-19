Tension à l’OM : Un désaccord met De Zerbi met en colère !

Avant le choc entre Bourg-en-Bresse et l’OM, Roberto De Zerbi a poussé un énorme coup de gueule contre la presse. Il dénonce des mensonges médiatiques autour de son capitaine Leonardo Balerdi.

OM : De Zerbi s’insurge contre l’affaire Leonardo Balerdi

Roberto De Zerbi a rétabli la vérité en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM n’est pas allé du dos de la cuillère. Il a démonté l’affaire Leonardo Balerdi qu’il qualifie de « fausses informations ».

Le capitaine de l’OM a en effet vu son statut remis en cause ces dernières semaines. Les montées en puissance de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard n’ont pas plaidé en sa faveur. Surtout que Leonardo Balerdi a débuté sur le banc de touche les derniers chocs contre l’Union Saint-Gilloise et Monaco.

Cela a suffi pour enflammer diverses spéculations sur son avenir proche à l’OM. Certains y voient un désaccord définitif, tandis que d’autres évoquent un possible ultimatum fixé au défenseur argentin. Des rumeurs vites démenties par De Zerbi en personne.

Un choix sportif et non un désaccord au sein du vestiaire

L’entraîneur de l’OM a expliqué que la mise au ban de Leonardo Balerdi était un choix purement sportif. « Il n’y a pas de cas Balerdi, C’est mon choix. Il est le capitaine de mon équipe », rétorqué De Zerbi visiblement agacé par cette fake news.

Le patron du banc de l’Olympique de Marseille a ensuite fustigé la « mauvaise foi » de certains médias, les accusant d’inventer des conflits ou désaccords internes. De Zerbi accepte les critiques liées aux résultats. Mais il rejette catégoriquement les mensonges sur la vie du groupe.

L’Italien a même enlacé chaleureusement son défenseur central à l’entraînement. Un geste destiné à prouver l’unité de son équipe face aux tempêtes médiatiques. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers restent concentrés sur leur dernier défi de l’année : une victoire contre Bourg-en-Bresse.

