Alerte OM : Chelsea débarque pour une pépite marseillaise

La direction de l’OM s’active en coulisse pour sécuriser ses pépites. Mais Chelsea perturbe ses plans en lançant une offensive pour le jeune Saïd Remadnia.

Mercato OM : Chelsea passe à l’offensive pour Saïd Remadnia

Le président Pablo Longoria s’est récemment félicité du travail accompli au sein de la formation de l’OM. La direction phocéenne a en effet entamé une nouvelle politique visant à sécuriser et promouvoir ses jeunes talents. L’ascension fulgurante de Robinio Vaz et Darryl Bakola en équipe première le confirme.

En intégrant ces jeunes pousses dans le groupe de Roberto De Zerbi, l’OM envoie un signal fort. Son centre de formation est désormais une priorité stratégique. Mais cette approche est déjà mise à rude épreuve par les offensives de grands clubs européens. Chelsea en fait notamment partie.

À voir

PSG Mercato : Luis Campos change ses plans pour cet hiver !

Lire aussi : Mercato OM : Longoria rate une pépite, l’aveu fait mal !

Le club londonien a déjà entamé des manœuvres concrètes pour chiper l’une des pépites de l’OM. La pression des Blues est actuellement mise sur le jeune Saïd Remadnia, indique Africa Foot. À seulement 16 ans, l’ailier algérien brille en Youth League, de quoi attirer l’attention des recruteurs de Chelsea.

Une offre transmise au jeune attaquant marseillais

La formation britannique aurait même fait de Saïd Remadnia une cible prioritaire en vue de renforcer sa réserve. Les Bleus auraient dégainé une proposition pour convaincre le jeune attaquant de traverser la Manche. Chelsea ayant présenté à l’entourage du jeune attaquant de l’Olympique de Marseille un projet de carrière structuré sur le long terme.

Cela inclurait aussi un passage chez leurs clubs partenaires pour parfaire son évolution loin du Vélodrome. La direction de l’OM devra donc vite réagir. Car elle court le risque de voir l’un de ses jeunes espoirs quitter la Commanderie avant même son éclosion en Ligue 1.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Grosse mise au point de De Lange avant le mercato

À voir

Mercato OL : Endrick, un détail salarial pose problème !

Coup de balai à l’OM : La liste des départs s’allonge !

Mercato OM : Ça s’emballe, Sofiane Diop proche d’un accord ?