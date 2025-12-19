PSG Mercato : Accord de principe annoncé pour Upamecano

Annoncé dans le viseur du PSG, Dayot Upamecano suscite déjà de l’enthousiasme chez les observateurs et supporters parisiens. Mais le défenseur central du Bayern Munich pourrait finalement snober le Champion de France.

Mercato PSG : Dayot Upamecano vers une prolongation au Bayern

Présent sur le plateau de L’Équipe TV, Ludovic Obraniak s’est montré très élogieux à l’idée d’un possible duo Dayot Upamecano – Willian Pacho au Paris Saint-Germain. D’après l’ancien joueur du club de la capitale, la stabilité du PSG et le contexte actuel seraient favorables à la signature de l’international français de 27 ans, en fin de contrat avec le Bayern Munich.

« Vous imaginez Dayot Upamecano – Willian Pacho ? Celui qui viendra s’y coller, il faudra qu’il se lève quand même tôt le matin », a lancé le consultant sportif, soulignant notamment la complémentarité et la puissance que pourrait offrir cette charnière centrale. Sauf que la presse allemande assure ces dernières heures que le natif d’Évreux semble bien se diriger vers une prolongation avec le club bavarois.

En effet, selon les renseignements obtenus par le journal Sport Bild, un accord de principe aurait bel et bien été trouvé entre la direction du Bayern Munich et les représentants de Dayot Upamecano. Un accord qui concernerait le salaire de base, les bonus et l’indemnité de signature que percevra l’ancien défenseur du RB Leipzig, mais le dernier point des négociations concernerait encore sa future clause libératoire.

Le média munichois rapporte que les dirigeants bavarois aimeraient que cette clause soit applicable dès la seconde année du nouveau contrat, soit à partir de l’été 2028, tandis que le clan Upamecano voudrait qu’elle prenne effet bien avant. Pour autant, les chances de voir le numéro 2 du Rekordmeister parapher un nouveau bail seraient de plus en plus grandes, ce qui ruinerait les espoirs du Paris SG dans cette affaire.

