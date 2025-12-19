Mercato ASSE : Le Paris FC a 3 cibles pour oublier Stassin

Le Paris FC serait en passe d’oublier Lucas Stassin, que l’ASSE ne veut pas lâcher. Trois anciens attaquants de Ligue 1 seraient désormais visés par le promu.

Mercato : Terrier, Kalimuendo ou Wahi pour oublier Stassin

Priorité du Paris FC pendant le mercato d’été, Lucas Stassin a été bloqué par l’ASSE. Elle a repoussé une offre parisienne estimée à 26 M€ (hors bonus) pour garder son meilleur buteur d’alors. À l’approche du mercato d’hiver, l’avant-centre des Verts est toujours inscrit sur la short lit du club de la capitale. Néanmoins, il ne serait plus la priorité des dirigeants parisiens.

Agacés par l’exigence élevée de Kilmer Sports Ventures, ils se sont tournés vers d’autres pistes offensives. Selon les indiscrétions de L’Equipe, le PFC s’intéresse désormais à Martin Terrier (Bayer Leverkusen), Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) ou encore Elye Wahi (Eintracht Francfort).

Mercato : Le PFC jette un coup de froid sur le dossier Lucas Stassin

En effet, la famille Arnault, actionnaire principal du Paris FC, n’est plus prête à investir une petite fortune sur recruter Lucas Stassin. « Ma famille n’est pas venue au Paris FC pour faire n’importe quoi. […] Il n’est pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts », a indiqué Antoine Arnault récemment.

Lisez aussi : ASSE : Coupe de France, quatre absents contre l'OGC Nice

Notons le numéro 9 de l’ASSE est évalué à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le club ligérien l’a recruté à Westerlo en Belgique contre 10 millions en août 2024. Cette saison, il a marqué seulement 4 buts et délivré 3 passes décisives en 12 matchs disputés en Ligue 2.

