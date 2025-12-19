PSG Mercato : Luis Campos change ses plans pour cet hiver !

À l’approche du mercato hivernal, les choses se précisent de plus en plus au PSG. Luis Campos pourrait notamment faire une croix sur un profil longtemps recherché. Explications.

Changement de cap au PSG pour le mercato d’hiver

Le Paris Saint-Germain devrait rester calme durant le prochain mercato d’hiver. Après avoir longtemps cherché un défenseur central, et avoir pris de nombreux stops, le PSG aurait lâché ce dossier pour se concentrer sur d’autres postes importants. D’après les informations du journal L’Équipe, la direction du club de la capitale assure encore que la meilleure recrue de janvier serait le retour des blessés.

Stabilité, gestion de l’effectif et confiance aux jeunes : la ligne semblait claire, presque figée. En interne, le scénario serait cependant bien différent. En effet, le site Foot Mercato rapporte que Luis Campos aurait en réalité défini un plan précis pour le mercato hivernal, avec trois renforts ciblés et jugés nécessaires : un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté pour sécuriser l’entrejeu et un ailier afin de résoudre les récurrentes faiblesses offensives. Le conseiller sportif parisien ne compte toutefois pas bouger si aucun départ n’est enregistré.

Le plan du Paris SG cet hiver dévoilé

En effet, RMC Sport indique ce vendredi que le PSG compte faire dans le sens des arrivées et des départs. Avec un calendrier en Ligue des Champions qui a une certaine influence sur le recrutement à venir.

« Sauf immense surprise, le club de la capitale, vainqueur cette semaine de la Coupe intercontinentale, ne devrait pas se montrer particulièrement actif en janvier. D’abord parce que Luis Enrique a confiance en son effectif actuel, composé à la fois de cadres et de jeunes à fort potentiel (Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou…), en qui le technicien espagnol croit beaucoup.

Une autre donnée majeure est à prendre en compte : pour les clubs engagés en Ligue des champions, le format actuel de la compétition complique bien des choses concernant ce mercato. En France, le marché des transferts, qui débutera le jeudi 1er janvier, se clôturera le lundi 2 février à 20h. Problème, la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions est programmée… le 28 janvier.

Les négociations avec les formations qui jouent l’Europe ne peuvent débuter qu’après la phase de ligue donc dans les derniers instants du mercato hivernal. Y compris dans le sens des départs ? C’est la tendance même si rien n’est figé », explique le média métropolitain. Affaire à suivre…

