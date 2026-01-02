Mercato ASSE : Les besoins de Horneland pour l’hiver

L’entraîneur de l’ASSE ne s’attend pas l’arrivée de plusieurs nouveaux dans son effectif en janvier. Il espère récupérer les nombreux blessés en janvier. Une à deux arrivées sont néanmoins attendues.

ASSE : Eirik Horneland tente de mettre un collectif en place

L’entraîneur de l’ASSE tente de mettre un groupe homogène en place, depuis le mercato d’été marqué par l’arrivée de nouveaux joueurs : Chico Lamba, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Joshua Duffus, Mahmoud Jaber et Strahinja Stojkovic.

Avec ce nouveau groupe, les Verts ont souvent proposé du jeu, même du beau jeu. Mais ils ont été fébriles collectivement sur le plan défensif. Pour preuve, ils ont concédé 25 buts en 17 matchs et possède la 4e mauvaise défense de la Ligue 2, à la mi-saison.

Saint-Etienne diminuée par de nombreuses blessures

L’équipe d’Eirik Horneland a surtout été minée par des blessures en défense, notamment celle de Chico Lamba. Touché aux adducteurs, il est indisponible depuis le 4 octobre 2025. Joao Ferreira a également manqué 3 des 4 derniers matchs de championnat avant la trêve hivernale, à cause d’une blessure à la jambe.

À voir

Mercato : L’OM relance un dossier chaud en Ligue 1 !

Ebenezer Annan souffre à présent d’une entorse à la cheville, tandis que Maxime Bernauer ressent une gêne au genou. En attaque, Joshua Duffus se remet d’une blessure musculaire. Il est en réathlétisation.

Horneland : « Je ne pense pas que la récurrence des blessures génère un besoin pour le mercato »

Malgré tout, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a pas l’intention de se renforcer massivement pendant le mercato d’hiver. « Je ne pense pas que la récurrence des blessures actuelles génère un besoin pour le mercato. À la mi-janvier, on aura récupéré l’ensemble de nos joueurs », avait-il déclaré dans des propos rapportés par Onze Mondial, avant la trêve en décembre. « La situation actuelle ne nous pousse pas à regarder le marché hivernal », avait-il insisté.

Cependant, il avait reconnu qu’il faut un renfort en défense. Selon lui, son effectif « est peut-être un peu court sur le poste de latéral ». Sinon, il estime qu’au niveau du milieu et en attaque, « il a un effectif assez chargé, peut-être même un peu trop ».

Mercato : Un milieu et un défenseur recherchés en priorité

Selon les dernières tendances, l’ASSE s’est positionnée pour recruter un milieu de terrain, dont le profil se rapproche de celui de Pierre Ekwah. Peuple-Vert assure que les recruteurs stéphanois cherchent ‘’un numéro six’’ pour combler le manque au poste de Pierre Ekwah.

Lisez aussi : ASSE : L’énorme aveu de Maxime Bernauer

À voir

INFO Mercato : Deux révélations de la CAN proches du PSG ?

« Le système de jeu d’Eirik Horneland demande pourtant un élément solide à ce poste, capable de gérer les déséquilibres lors du jeu de transition. Le profil visé : un joueur solide physiquement, fort dans le jeu aérien, mais aussi propre balle au pied. Le club se dit prêt à investir pour un profil capable de faire passer un cap au groupe […] », indique-t-il.

Un milieu créateur est également visé à Saint-Etienne. Pour ce profil, c’est Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque la cible prioritaire. Le média spécialisé confirme la quête d’un défenseur. « Il serait utile de trouver des solutions de rechange à Ebenezer Annan ou Mickaël Nadé. Le défenseur central est notamment le seul défenseur central gaucher de l’effectif […] », annonce-t-il.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Il s’en va et révèle pourquoi il a tourné dos à Saint-Étienne

Mercato ASSE : Forte concurrence pour Raykkonen

À voir

Mercato : OM et Juventus en discussion pour un échange fou !

L’ASSE parmi les favoris pour la montée en Ligue 1 ?