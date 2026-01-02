Mercato Stade Rennais : Un chouchou de Beye vers l’Angleterre !

Le Stade Rennais est en danger pour Jérémy Jacquet pendant ce mercato hivernal. Un cador anglais prépare une offre XXL pour le roc tricolore.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet attise les convoitises en Premier League

Jérémy Jacquet pourrait quitter le Stade Rennais pendant ce mercato hivernal. Du beau monde fait des yeux doux à ce chouchou de Habib Beye sous contrat jusqu’en juin 2029. D’après les informations de Transferfeed, Manchester United aurait coché le nom de l’international Espoirs français (5 sélections). Les Red Devils envisageraient même de passer rapidement à l’action avec une première offre afin de prendre de l’avance sur la concurrence.

En interne, les dirigeants rennais privilégieraient toutefois la continuité et souhaiteraient conserver leur joueur au moins jusqu’à la fin de la saison. Une position compréhensible au regard de la progression du natif de Bondy, devenu un élément régulier de l’effectif. Les pensionnaires du Roazhon Park attendent le jackpot l’été prochain. Sur Transfertmarkt, le jeune crack vaut 20 millions d’euros.

Cette saison, Jérémy Jacquet a déjà pris part à quinze rencontres de Ligue 1. Des prestations solides qui poussent d’autres poids lourds européens à flairer le coup. Le Paris Saint-Germain, Liverpool et le Real Madrid surveilleraient également de près son évolution.

