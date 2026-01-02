Mercato PSG : l’Atlético Madrid provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi

Ça chauffe entre le PSG et l’Atlético Madrid pour un phénomène marocain. Les deux clubs se sont retrouvés sur une même piste aux Pays-Bas.

Mercato PSG : l’Atlético Madrid s’invite sur une piste suivie par le Paris SG

L’Atlético Madrid s’intéresse de près à un joueur également observé par le PSG pour ce mercato hivernal. Il s’agit du Lion de l’Atlas, Ismael Saibari. Au PSV Eindhoven, le Marocain a changé de dimension. En deux saisons, le milieu de terrain a mis tout le monde d’accord.

Selon Le Parisien, l’international marocain, actuellement engagé à la CAN, a bien été proposé au PSG. Paris n’a toutefois pas donné suite au dossier. Ce n’est pas le niveau du joueur qui pose problème, mais le calendrier et les priorités internes du club de la capitale, davantage focalisé sur d’autres chantiers. L’Atlético Madrid pourrait donc profiter et jouer un sale tour aux Parisiens.

À voir

PSG : Un pilier du projet parisien s’en va

Lire aussi : Mercato : le PSG fonce sur un phénomène à 40 M€ !

D’après Fichajes, le club madrilène a placé Saibari très haut sur sa short-list. Le profil du milieu du PSV séduit fortement Diego Simeone. Cette saison, le natif de Terrassa affiche des chiffres impressionnants : 9 buts en 16 apparitions en championnat néerlandais. Des performances qui renforcent l’intérêt des Colchoneros, pendant que le PSG temporise encore avant, peut-être, de revenir à la charge l’été prochain.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Un pilier du projet parisien s’en va

Mercato PSG : Un phénomène à 60 M€ attendu à Paris !

À voir

Mercato OM : Accord conclu pour Manuel ?

Mercato PSG : Négociation en cours, un milieu va signer !