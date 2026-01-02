Mercato : L’OM relance un dossier chaud en Ligue 1 !

C’est l’un des dossiers prioritaires de l’OM en ce début de mercato hivernal. Medhi Benatia et son équipe poussent fort pour faire venir Himad Abdelli du SCO d’Angers.

Mercato OM : Medhi Benatia relance les négociations pour Himad Abdelli

L’arrivée de Himad Abdelli à l’Olympique de Marseille se profile de plus en plus. Les exigences financières du SCO d’Angers avaient initialement refroidi les dirigeants marseillais. Ces derniers sont peu enclins à verser une somme importante pour un joueur libre dans six mois. Les Angevins réclamant près de 4 millions d’euros pour son transfert.

Ces exigences restent un obstacle majeur dans ce dossier. Sauf que la direction de l’OM ne compte pas laisser filer cette opportunité. Le rôle de Medhi Benatia s’avère même déterminant dans les négociations. Le directeur sportif marseillais s’est personnellement investi pour faire progresser les discussions, indique La Minute OM sur X.

Une préférence pour l’Olympique de Marseille

Des échanges seraient d’ailleurs en cours avec le président angevin Saïd Chabane afin de trouver un compromis économique. Un transfert de Himad Abdelli à l’OM dès cet hiver semble donc en bonne voie. Le milieu offensif algérien est actuellement en sélection nationale pour disputer la CAN 2025.

Il a envoyé un signal fort à la direction marseillaise. Himad Abdell accorderait sa préférence au projet porté par Roberto De Zerbi, malgré l’intérêt persistant de L’OL. Ce choix, combiné à l’intervention de Medhi Benatia, pourrait permettre de finaliser rapidement ce deal.

