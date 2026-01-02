Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Nwaiwu ?

La direction du PSG dégote un jeune défenseur en Autriche. Chibuike Nwaiwu est désormais la priorité des Parisiens.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur Nwaiwu

Anticipant les besoins de sa défense pour les prochaines saisons, le directeur sportif du PSG, Luis Campos continue de flairer certains coups. Le Portugais cherche de solides défenseurs centraux. Le club de la capitale aurait désormais trouvé un international nigérian.

Recruté à l’été 2024, Willian Pacho a rapidement convaincu dès son arrivée. Mais les incertitudes entourant l’avenir de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Marquinhos poussent les dirigeants franciliens à envisager un nouveau renfort défensif. Plusieurs jeunes joueurs à forts potentiels sont ciblés.

Le PSG s’intéresserait de près à Chibuike Nwaiwu. Selon Transferfeed, le dauphin actuel de la Ligue 1 aurait craqué pour le roc de 22 ans qui évolue sous les couleurs de Wolfsberger AC, en Autriche. Le Nigérian a posé ses valises en Autriche en septembre 2024 en provenance d’Enyimba Aba. Il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

La porte est ouverte pour le transfert du défenseur. Ses dirigeants attendent des offres XXL pour négocier. Le Paris SG devra toutefois faire face à la concurrence d’autres poids lourds européens. Estimé à environ 7 millions d’euros, Chibuike Nwaiwu attire également l’Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen.

