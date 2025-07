Mercato : Le Stade Rennais proche d’un double coup à l’OM

Déterminé à muscler l’effectif de son coach Habib Beye en vue d’une saison 2025-2026 plus ambitieuse, le board du Stade Rennais poursuit son mercato estival avec une volonté claire : attirer deux joueurs de l’OM dans les jours à venir.

Mercato OM : Le Stade Rennais accélère pour Quentin Merlin

Après avoir vendu Adrien Truffert à Bournemouth contre un chèque de 13,5 millions d’euros, le Stade Rennais veut réinvestir cet argent pour recruter un nouveau latéral gauche durant ce mercato estival. Parmi les options envisagées pour remplacer son ancien capitaine, le club breton penserait notamment à un joueur de l’OM.

Selon des sources proches du dossier, Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais, apprécierait le profil de Quentin Merlin, qui coche toutes les cases pour s’intégrer à sa philosophie de jeu. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le joueur de 23 ans pourrait très bien changer d’air en cas d’offre intéressante. Et justement, le SRFC serait prêt à faire ce qu’il faut pour le recruter cet été.

D’après les dernières informations du quotidien L’Équipe, Medhi Benatia, le conseiller de l’OM, aurait repris les discussions avec son homologue rennais, Loïc Désiré pour tenter de trouver un accord pour le transfert de l’international espoir français. Pour laisser partir son numéro 3, l’Olympique de Marseille attendrait le double de son prix d’achat, soit 20 millions d’euros. Outre Quentin Merlin, le Stade Rennais viserait également un cadre marseillais.

Habib Beye réclame aussi le renfort de Rongier

Si Medhi Benatia et Loïc Désiré parviennent à un accord pour Quentin Merlin, les deux dirigeants pourraient prolonger les discussions pour un autre joueur de l’OM. Selon le journal Le Parisien, le club breton serait aussi intéressé par le renfort de Valentin Rongier. À un an de la fin de son contrat, le capitaine de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas prolongé et Habib Beye aimerait l’avoir dans son groupe la saison prochaine.

Le profil de l’ancien joueur du FC Nantes correspond aux attentes de l’entraîneur rennais, qui souhaite renforcer son entrejeu avec un joueur expérimenté. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, mais les négociations pourraient se poursuivre dans les prochains jours.

Le dossier Quentin Merlin, toujours en cours, pourrait également peser dans les échanges entre les deux directions. Si l’OM semble ouvert à une vente, notamment pour faire de la place à de nouveaux renforts, le choix final reviendra à Valentin Rongier (30 ans), qui n’a pas encore communiqué publiquement sur ses intentions. Affaire à suivre donc…