Mercato : OM et Juventus en discussion pour un échange fou !

La Juventus accélère en ce début de mercato pour déloger Pierre-Emile Hojbjerg de l’OM. Les Bianconeri sont même prêts à inclure un joueur dans le deal.

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg contre Manuel Locatelli

L’axe OM-Juventus se réchauffe. Le club italien est déterminé à recruter cet hiver Pierre-Emile Hojbjerg. L’international danois est considéré comme la priorité de Luciano Spalletti. Le nouvel entraîneur de la Juve souhaite impérativement renforcer son entrejeu avec un milieu expérimenté. Il a ainsi ciblé le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille pour ce poste.

Lire aussi : Mercato OM : Un transfert record en vue pour Hojbjerg ?

À voir

Mercato : L’OM relance un dossier chaud en Ligue 1 !

Sauf que la direction marseillaise n’a pas vraiment l’intention de perdre son joueur de 30 ans. Cette position a poussé la Juventus à dégainer une proposition inattendue. Le Corriere Dello Sport rapporte que l’OM et la Vieille Dame ont discuté sur un échange de Pierre-Emile Hojbjerg contre Manuel Locatelli. Ce montage financier pourrait convenir aux différentes parties.

L’Olympique de Marseille reste inflexible

Manuel Locatelli a connu ses meilleures heures sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo. Les deux hommes entretiennent depuis lors de bonnes relations. Cela devrait faciliter les échanges, sachant que le milieu de terrain italien peut vite s’adapter au système de jeu de l’OM.

Mais les chances de voir cet échange Hojbjerg-Locatelli aboutir sont quasi nulles. L’Olympique de Marseille refuse d’affaiblir son effectif en pleine lutte pour le titre. Un départ de Danois en plein milieu de saison reste trop risqué. Surtout que le vice-capitaine reste le garant de l’entrejeu phocéen.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Accord conclu pour Manuel ?

Mercato OM : Un attaquant de Marseille réclamé en Italie

À voir

INFO Mercato : Deux révélations de la CAN proches du PSG ?

INFO Mercato : L’OM recalé pour un milieu colombien !