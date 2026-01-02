INFO Mercato : Deux révélations de la CAN proches du PSG ?

Luis Campos pourrait profiter de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc pour renforcer prochainement l’effectif du PSG. Explications.

Mercato PSG : Deux cracks africains conseillés à Luis Campos

Récemment désigné meilleur directeur sportif de l’année 2025 aux Globe Soccer Awards, Luis Campos a donné son avis sur la Coupe d’Afrique des Nations qui se dispute en ce moment au Maroc. Sur sa page Twitter, le conseiller sportif du PSG a évoqué le développement du football africain et l’accession des jeunes talents africains, dont l’un d’eux évolue déjà sous le maillot parisien : Ibrahim Mbaye.

« Je commence l’année 2026 en rendant hommage à tous les talents africains (la CAN est en cours), car les conditions de leur développement sont souvent très difficiles. L’un d’eux porte déjà le maillot du Paris Saint-Germain », a écrit le dirigeant portugais de 61 ans.

Profitant de cette publication, le journaliste Walid Acherchour a conseillé deux profils à Luis Campos pour renforcer l’effectif du club de la capitale. En effet, pour le consultant de RMC et de Winamax FC Walid, le milieu offensif algérien Ibrahim Maza (20 ans) et le milieu défensif camerounais Carlos Baleba (21 ans) pourraient parfaitement s’intégrer dans le système de jeu de Luis Enrique.

« En parlant de talents en Afrique, je me doute que vous les connaissez, mais il y a deux profils qui pourraient plaire à Luis Enrique. Ibrahim Maza du Bayer Leverkusen (20 ans) et Carlos Baleba de Brighton (21 ans) pour vous renforcer », a commenté Walid Acherchour. À voir si Luis Campos passera à l’action pour recruter ces deux cracks africains dans les prochains mois.

