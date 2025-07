Vente OM : Un milliardaire ultra-puissant au rachat ?

Les rumeurs concernant la vente de l’OM circulent depuis plusieurs mois. Cependant, aucune officialisation n’a suivi, ce qui laisse planer le doute sur la réalité de cette affaire. Après les Saoudiens, un nouveau prétendant XXL est évoqué.

Vente OM : Un puissant milliardaire pour détrôner McCourt ?

Frank McCourt tient bon. Propriétaire de l’OM depuis 2016, l’Américain, fort de sa réussite dans l’immobilier à Boston et de la vente record des Dodgers en 2012, approche bientôt les dix ans à la tête du club. Depuis plusieurs mois, le journaliste Thibaud Vézirian monte régulièrement au créneau et insiste que l’Arabie Saoudite est prête pour racheter le club phocéen.

Mais en juin dernier, Frank McCourt a pourtant martelé une énième fois que l’Olympique de Marseille n’est pas mis sur le marché. « Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c’est la stabilité de l’OM et sa capacité à continuer de grandir. Je ne suis ni une société de capital-investissement ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. », a expliqué le milliardaire américain.

À Marseille, pourtant, un autre nom circule avec insistance : Rodolphe Saadé. À la tête du géant CMA CGM, cet industriel local pèse plus de 9 milliards de dollars. Soit six fois la fortune de McCourt. Discret, déjà actionnaire minoritaire du club, Saadé fait rêver une partie du Vélodrome. L’espoir ? Voir l’OM enfin propulsé par des moyens à la hauteur de ses ambitions. Mais Saadé regarde ailleurs, selon les informations de Livefoot. Son terrain de jeu, ce sont les médias. Pas le foot.