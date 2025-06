Coup de tonnerre : McCourt confirme une possible Vente OM !

Après l’avoir totalement balayé du revers de la main depuis plusieurs mois, Frank McCourt laisse désormais entrevoir une possible Vente OM. Mais à certaines conditions. Explications.

Vente OM : Frank McCourt ouvre la porte à l’Arabie Saoudite

Il y a quelques jours, Thibaud Vézirian a ouvertement indiqué que la récente nomination d’Alessandro Antonello au poste de directeur général de l’OM n’est pas fortuite. Pour le journaliste d’investigations, l’ancien dirigeant de l’Inter Milan, reconnu pour ses liens très étroits avec l’Arabie Saoudite, est venu à Marseille pour donner un coup d’accélérateur aux négociations secrètes entre Frank McCourt et les investisseurs saoudiens sur la Vente OM.

Interrogé longuement ce dimanche par le JDD, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a, pour la première fois, admis que la Vente OM n’était pas forcément à exclure, à condition de trouver le repreneur idéal.

« C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs (…) Ils sont l’une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C’est un sujet sur lequel je veux rester très prudent », a lâché l’homme d’affaires américain de 71 ans, qui a toutefois rassuré les supporters sur son attachement à l’OM.

McCourt : « « Le club n’est pas à vendre »

Même s’il n’est plus forcément contre la Vente OM, le successeur de Margarita Louis-Dreyfus a notamment démenti une énième fois les rumeurs au sujet d’un potentiel rachat imminent du club marseillais par l’Arabie Saoudite. Frank McCourt persiste et signe, malgré les nombreuses rumeurs, son attachement à l’Olympique de Marseille reste intact.

« Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c’est la stabilité de l’OM et sa capacité à continuer de grandir », a expliqué le milliardaire américain avant d’envoyer une petite pique au PSG de Nasser Al-Khelaïfi : « je ne suis ni une société de capital-investissement ni un état. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. »