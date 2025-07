Mercato OM : Quentin Merlin au SRFC, ses mots font trembler

Une page se tourne à l’OM avec l’officialisation du transfert de Quentin Merlin pour le Stade Rennais. Le latéral gauche a laissé un message émouvant au club et aux supporters phocéens.

Mercato : Les adieux émouvants de Quentin Merlin à l’OM

L’Olympique de Marseille poursuit le dégraissage de son groupe avec deux départs officialisé cette semaine. Valentin Rongier ayant rejoint le Stade Rennais, c’est autour de Quentin Merlin de suivre ses traces. Le latéral gauche français a signé un contrat de quatre ans avec le club breton.

Malgré tout, Quentin Merlin n’oublie pas d’où il vient. Le joueur de 23 a adressé un message poignant aux Olympiens via son compte Instagram. « Cher Marseillais, on a coutume de dire qu’à Marseille, tout se vit plus intensément. Après une saison et demie au cœur de cette passion brûlante, je ne peux que confirmer qu’il ne s’agit pas d’un simple cliché », a-t-il posté.

Quentin Merlin évoque ensuite « une demi-finale européenne quelques mois après son arrivée et une qualification en Ligue des Champions un an plus tard ». Il explique que son aventure sur la Canebière a été « riche en émotions qu’en enseignements ». Il a remercié ses coéquipiers, le staff et tous les employés du club pour ces « 18 mois inoubliables ». Le Bleuet tentera de poursuivre sur cette belle lancée au SRFC.